İran ve Avusturya dışişleri bakanları nükleer anlaşmayı görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'da bulunan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’ın İranlı mevkidaşı Zarif ie Dışişleri Bakanlığı binasında görüştüğü duyuruldu

Toplantıda, iki taraf, ikili ilişkilerin genişlemesini memnuniyetle karşıladı ve tüm alanlarda derinleşmesi gerektiğini vurguladı.

AB'nin Nükleer Anlaşma ile igili taahhütleri ve nükleer anlaşma ile ilgili en son gelişmeler, Zarif ve Schallenberg tarafından incelenen en önemli konular arasındaydı.

İlk görüşmelerden sonra iki yetkili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de görüşecek.



Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslar için Tahran'a gelen Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'u dün kabul etti.

Dün Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'da bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Dışişleri Bakanlığı'nda İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya gelerek ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.

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