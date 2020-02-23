Asya Gençler Alp Disiplini Kayak Şampiyonası iptal edildi

Elburz Kayak Kurulu Alp Disiplini Kayak Komitesi Başkanı Sadık Kelhor, konu ile ilgili İRNA'ya yaptığı açıklamada, '27-29 Şubat tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan bu yarışmalar iptal edilmiştir' dedi.

İran'ın yanı sıra Japonya, Çin, Kazakistan, Ermenistan, Tayvan ve Moğolistan'ın Asya Gençler Alp Disiplini Kayak Şampiyonası'na katılacağı bildirilmişti.

45 sporcunun yarışması beklenen bu şampiyona, Asya Kayak Konfedeerasyonu'nun isteği üzerine iptal edildi. Şampiyonanın yapılacağı tarih de Asya Kayak Konfederasyonu'nca açıklanacak.