23 Şub 2020 12:22
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News Code: 83686824
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Dünya İslami Bilim Veritabanı sıralamasında üniversite sayısı arttı

Dünya İslami Bilim Veritabanı sıralamasında üniversite sayısı arttı

Tahran, İRNA- 192 İran Üniversitesi ve Araştırma Enstitüsü'nün katıldığı İslam Dünyası Bilim Veritabanı 2018-2019 sıralamasında, üniversite sayısında geçen yılki sıralamaya göre yüzde 5 artış yaşandı.

İslam Dünyası Bilim Veritabanı tarafından İRNA'ya verilen son rapora göre, İran üniversiteleri ve araştırma enstitülerinin son akademik yıldaki sıralama kitapçığına göre şu anda, uygulanan birinci sınıf derecelendirme sistemleri sadece sınırlı sayıda üst düzey üniversite değerlendirme kapsamına alınmış ve Ülkedeki diğer üniversitelerin ulusal, bölgesel ve küresel rakiplerini inceleme ve tanımlama fırsatları bulunmamaktadır

Araştırma, eğitim, uluslararası imaj, krediler, tesisler ve sosyo-ekonomik faaliyetleri başlıkları altında beş genel kriter, sitenin sıralamasının temelini oluşturmaktadır.

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