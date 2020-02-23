Dünya İslami Bilim Veritabanı sıralamasında üniversite sayısı arttı

İslam Dünyası Bilim Veritabanı tarafından İRNA'ya verilen son rapora göre, İran üniversiteleri ve araştırma enstitülerinin son akademik yıldaki sıralama kitapçığına göre şu anda, uygulanan birinci sınıf derecelendirme sistemleri sadece sınırlı sayıda üst düzey üniversite değerlendirme kapsamına alınmış ve Ülkedeki diğer üniversitelerin ulusal, bölgesel ve küresel rakiplerini inceleme ve tanımlama fırsatları bulunmamaktadır

Araştırma, eğitim, uluslararası imaj, krediler, tesisler ve sosyo-ekonomik faaliyetleri başlıkları altında beş genel kriter, sitenin sıralamasının temelini oluşturmaktadır.

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