Viyana'da Ortadoğu'da gerilimin düşmesi görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız

İRNA’ya konuşan Alexander Shalenberg, Avusturya'nın Ortadoğu'da barış ve istikrara büyük önem verdiğini, ancak bölgedeki son gelişmelerden büyük endişe duyduğunu ve İran ziyareti sırasındaki görevinin diyalog yoluyla tansiyonları düşmeye yardımcı olacağını kaydetti.

’ Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell'in İran'ın komşuları ve ABD arasındaki diyalog yollarını tanımlama konusundaki diplomatik çabalarını destekliyorum’ diyen Avusturya Dışişleri Bakanı, İran ziyaretinde diğer programların yanı sıra Nükleer Anlaşma'nın korunması gerektiğini ifade edeceğini belirtti.

'Bu anlaşma Viyana'da müzakere edilip imzalandığı için ülkesi için özel bir önem kazanıyor’ ifadesini kullanan Avusturya Dışişleri Bakanı, dün İranlı yetkililerle bir araya gelen Hollanda Dışişleri Bakanı'nın ziyaretiyle Tahran'a yaptığı ziyaretin tesadüfüne ilişkin bir soruya yanıt olarak, ’Ziyaretim Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ziyaretinden sonra yapılıyor. Bu da Fars Körfezi bölgesindeki mevcut kötüleşen durumdan gerilimin kaldırılmasının Hollanda da dahil olmak üzere 27 Avrupa Birliği üye ülkesinin tümü için bir öncelik olduğu gerçeğini yansıtıyor’ değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmanın başarısızlığının bölge genelinde bir nükleer silahlanma yarışına yol açabileceğini, bu nedenle Avrupa'daki riskin büyük olacağını ve bu şartlardaki herhangi bir diyaloğun faydalı olacağını dile getiren Avusturyalı yetkili, ’Avusturya ve İran'ın uzun ve zengin bir tarihe sahip olduğu göz önüne alındığında, Avusturya-İran ilişkilerinin yüzyıllar boyunca devam ettiğini, aynı zamanda kültürel değişimin ilişkilerimizde önemli bir unsur olduğunu, ancak aynı zamanda ABD'nin ambargonunun İran'a dönüşü nedeniyle ekonomik ilişkilerin azaldığını söyleyebiliriz’ açıklamasında bulundu.

Shalenberg röportajın sonunda, 'ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesine rağmen, AB anlaşmaya bağlı kalmıştır. Ayrıca İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile iş birliğini takdir ediyoruz' diye ekledi.

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