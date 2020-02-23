AB'nin ABD'nin yasa dışı eylemlerine karşı koyması gerekiyor

Remsi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'i kabul eden Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran-Viyana ilişkileriinn iyi düzeyde olduğunu ifade ederek, 'İki ülke ekonomik açıdan iyi kapasitelere sahipler ve Avusturya'nın ABD'nin iş birliği konusunda yasa dışı baskılara boyun eğmemesini umuyoruz' diye konuştu.

Nükleer Anlaşma'nın sadece İran, AB veya P5+1 ülkelerine ait olmadığına dikkati çeken Ruhani, 'Hala Nükleer ANlaşma'yı koruyabileceğimizi kanaatindeyiz. İran kendi üzerine düşeni yapmış ve bu anlaşma bağlı kalmıştır' diye belirtti.

ABD'nin uyguladığı yaptırımların ekonomik terör olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölge güvenliğinin bölge ülkelerince temin edilmesi gerektiğini ve Hürmüz Barış Planı Girişimi'nin bölge ülkeleri tarafından sıcak karşılandığını söyledi.

Bölgede yaşanan güvensizliğinin sebebinin ABD'nin askeri varlığı olarak gördüklerini kaydeden Ruhani, 'İran ve Avusturya ilişkilerinin gelişmesini umduklarını ve AB'nin ABD'nin yasa dışı eylemlerine karşı üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Hürmüz Barış Planı bölgenin istikrar ve barışın sağlandığı yol haritası olabilir

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran-Avusturya ilişkilerinin iyi olduğunu ifade ederek, ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Nükleer Anlaşma'nın AB'nin en önemli gündem başlıklarından biri olduğunu söyleyen Avusturyalı yetkili, 'Nükleer Anlaşma, bölgede istikrar ve huzurun sağlanması için önemli rol oynuyor. İran da bölgenin güvenliği ve istikrarı için önemli roller ifa etmektedir' diye konuştu.

İran'ın sunduğu Hürmüz Barış Girişimi Planı'nın bölge için önemli olduğunu kaydeden Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, 'Avusturya bu planı destekliyor ve bu hususta olumlu rol yapmaya hazırdır' diye ekledi.