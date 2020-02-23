23 Şub 2020 04:11
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Hindistan Bangalore Film Festivali İran'dan Ruam Hastalığı ile faaliyete başlayacak

Hindistan Bangalore Film Festivali İran'dan Ruam Hastalığı ile faaliyete başlayacak

Tahran, İRNA- 12. Bangalore Film Festivali, İran'dan Ruam Hastalığı'nın seyirci ile buluşması ile sinemaseverlere kapılarını açacak.

İranlı yönetmen Şahid Ahmedlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, Ali Yaver'in yapımcılığını üstlendiği Ruam Hastalığı, dünya festivallerinde varlık göstermeye devam ediyor.

Ruam Hastalığı, Güney Kore Busan Film Festivali'nden sonra bu defa Hindistan'da düzenlenecek 12. Bangalore Film Festivali'nde açılıl filmi olarak seçildi.

Ahmedlu, 26 Şubat- 4 Mart tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek festivale katılmak için gelecek hafta bu ülkeye gidecek.

Ruam Hastalığı Busan Film Festivali'nde 'Asya'ya Dönük Bir Pencere' kategorisinde en iyi film ödülüne aday gösterildi.

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