Korona virüsü ile mücadelede zafer bizim olacak

Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan Nemeki, korona virüsünün İran'dan er geç uzaklaştırılaacağını belirterek, 'Emin olun halkımız, yakında bu hastalığının kontrol altına alındığı ve önlendiği haberini duyacak' dedi.

İran'da son bir yılda yaşanan onca sel felaetine rağmen salgın hastalıkların yaşanmadığını ifade eden İranlı yetkili, 'Hatta bu konu Dünya Sağlık Örgütü'nün övgüsünü bile topladı' diye konuştu.

Yaptırımların zirvede olduğu bir dönemde korona virüsünden daha ölümcül olan H1N1 virüsünün yaygın olduğu bir dönemde 13200 kişinin bu hastalığa yakalandığını ifa eden Nemeki, 'ABD'de bu hastalıktan 10 bin kişinin öldüğü açıklandı. Gelişmiş bir ülke gibi hastalığı en az hasarla atlattık' değerlendirmesinde bulundu.

'Korona virüsünü kesinlike yeneceğiz' diyen Sağlık Bakanı Nemeki, 'Halkımız çok yakında korona virüsünü kontrol altına alıp etkisiz hale getirdiğimiz haberini duyacak' diye ekledi.