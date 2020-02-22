İran-Türkmenistan sınırında Nevruzgah Töreni düzenlenecek

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Mükerremifer, 'İran ve Türkmenistan arasındaki kültürel ortaklıklar nedeniyle bu tören 27 Mart günü iki ülke ortak sınırında ve birliğin pekişmesi amacıyla düzenlenecek' dedi.

138 Nevruzgah Töreni'nin Rezevi Horasn ilinin genelinde yapılacağına işaret eden Mükerremifer, ilin Nevruz'da yerli ve yabancı turislteri ağırlamak için tam kapasite ile hazır olduğnuu dile getirdi.

Uluslararası Nevruzgah Törenleri kültürel bir etkinlik olarak 2016 Nevruz'undan beri İran'da düzelenmeye başladı. Etkinlik kapsamında Nevruz coğrafyasında yer alan somut mirası incelenmesi amaçlanıyor.