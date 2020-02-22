23 Şub 2020 02:53
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News Code: 83686423
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İran-Türkmenistan sınırında Nevruzgah Töreni düzenlenecek

İran-Türkmenistan sınırında Nevruzgah Töreni düzenlenecek

Meşhed, İRNA- Rezevi Horasan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm İl Müdürü Ebülfazl Mükerremifer, Uluslararası Nevruzgah Törenleri'nin bu yıl Nevruz'da İran-Türkmenistan sınırında düzenleneceğini duyurdu.

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Mükerremifer, 'İran ve Türkmenistan arasındaki kültürel ortaklıklar nedeniyle bu tören 27 Mart günü iki ülke ortak sınırında ve birliğin pekişmesi amacıyla düzenlenecek' dedi.

138 Nevruzgah Töreni'nin Rezevi Horasn ilinin genelinde yapılacağına işaret eden Mükerremifer, ilin Nevruz'da yerli ve yabancı turislteri ağırlamak için tam kapasite ile hazır olduğnuu dile getirdi.

Uluslararası Nevruzgah Törenleri kültürel bir etkinlik olarak 2016 Nevruz'undan beri İran'da düzelenmeye başladı. Etkinlik kapsamında Nevruz coğrafyasında yer alan somut mirası incelenmesi amaçlanıyor.

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