Erdebil İslami Azad Üniversitesi ile Türkiye üniversiteleri arasındaki iş birliği güçlenecek

Taha Peyam yaptığı açıklamada, 'Erdebil İslami Azad Üniversitesi Rektörü ile Üniversitemizin Türkiye Komitesi Başkanı, Türkiye Gençler Birliği'nin koordinesi ile bu ülkeye gitmiş ve Ankara, Gazi, Sosyal Bilimler ve Yıldırım Bayezit üniversite rektörleri ile ikili iş birliğinin güçlendirmeyi görüşeceklerdir' dedi.

Türkiye gezisinde Erdebil İslami Azad Üniversitesi Rektörü'nün Türkiye'de üniversite giriş sınavına hazırlanan 500 üstün Türk öğrencisine konuşma yapacağına işaret eden Peyam, Erdebil ilinde 11 üniversitede 14 bin 200'den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü ve şimdiye kadar 120 bin öğrencinin ildeki üniversitelerden mezun olduğunu söyledi.