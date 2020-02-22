Türk ve İranlı sanatçılar aynı sergide buluştu

İHA'da yer alan habere göre, Türk ve İranlı ressamların eserlerinin yer aldığı "Sanatın Ortak Dili ile İran ve Türk Kültürü" karma resim sergisi, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa, sergide eseri bulunan Türk ve İranlı sanatçıların yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Berber ve Ahmet Bülbül katıldı.

Sergi açılışında konuşan Bülbül, İran ve Türkiye'nin kültürel anlamda ortak yönleri bulunduğunu belirterek, sergide 26 sanatçının 36 eseri olduğunu söyledi.

Ressam Sevgi Onur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide yer almaktan mutlu olduğunu vurgulayarak, resim sanatıyla 40'lı yaşlarında tanıştığını söyledi.

Onur, son 2-3 yıldır resim sanatının hayatının odak noktası haline geldiğine dikkati çekerek, "Memur olduğum için vakit bulmakta zorlanıyorum ama resim yapmayı çok seviyorum. İşten arta kalan zamanım resimle dolu dolu geçiyor. Daha çok figürler üzerine çalışıyorum. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler 3 çalışmamı görebilecekler." dedi.

Ressam Mehdi Ehurayi ise sergide 10 İranlı, 16 Türk ressamın eserlerinin yer aldığını ifade ederek, "Türkiye ve İran arasında yakın bir kültürel ilişki var. İki ülkede de çok yetenekli ressamlarla tanıştım. Bu sergideki ressamların da hepsi çok yetenekli. Benim de 2 eserim sergileniyor. Gaziosmanpaşa Belediyesine böyle bir fırsatı bize sundukları için teşekkür ederim. Onur ve gurur duyuyorum." diye konuştu.

Sergi, 29 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.