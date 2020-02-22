Avrupa ile Nükleer Anlaşma'yı görüşmenin yolu açık

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tahran'da bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un kabul eden Ruhani, İran-Hollanda ilişkileriin köklü olduğuna işaret ederek, Bizim dış politikamızın temelinde diğer ülkelelerle yapıcı iş birliği yatmaktadır. AB ile ilişkilerimizin daha sıcak olmasını istiyoruz' diye belirtti.

ABD'nin İrana karşı tek taraflı ve yasa dışı ambargolar uyguladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, Nükleer Anlaşma'yı bölge ve dünyanın yararına olduğuna ve ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesinin bölge, dünya ve ABD halkının zararına olduğuna inandıklarını ifade ederek, 'Nükleer Anlaşma'yı korumak için hepimiz çaba göstermliyiz. AB ile Nükleer Anlaşma'yı konuşmanın yollarını kapatmadık. Ancak AB'nin taahhütlerini ifası konusunda etkili adımlar atamadığını düşünüyoruz değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin terör eylemlerini durdurması halinde bölgenin normal bir şekilde güvenli olacağının altını çizen Ruhani, 'Politikamızda bölge güvenliğinin bölge ülkelerince temin edilmesi söz konusudur. Yabancı güçlerin Fars Körfezi bölgesinde çeşitli koalisyonlar çerçevesinde yer almasını bölge güvenliği için faydalı bulmuyoruz' diye konuştu.

AB ile bölge meseleleri hakkında görüşme ve müzakere için tam hazır olduklarını bildiren Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Hollanda'nın Uluslararası Adalet Divanı'na ev sahipliği yaptığı için hukuk ve mantık dili ile bölge güvenliği konusunda iyi müzakereler yapabiliriz' diye ekledi.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesi doğru bir karar değildi

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da bu görüşmede yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin her açıdan güçlendiğine deinerek, ülkesinin INSTEX'in aktifleşmesinde daha büyük rol oynamasını umduklarını söyledi.

Nükleer Anlaşma'nın uluslararası bir anlaşma olarak korunması gerektiğini vurgulayan Blok, ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesinin doğru bir karar olmadığını ve Nükleer Anlaşma'nın korunmas için diyalog ve görüşmeleri devam etmek istediklerini belirtti.