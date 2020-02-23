Ortadoğu'da en donanımlı elektrikli enerji dönüştürücü cihazları üretim hattı faaliyete başladı

Niyan Elektronik Şirketi Genel Müdürü Muhammedali Çemeniyan, güç elektronik biliminin geliştirilmesi aracılığıyla enerji dönüştürücü teknolojisini kullandıklarını belirterek, 'Enerji dönüşütürücü cihazlar, beyaz eşya, otomotiv, güneş panelleri, rüzgar türbinleri, telekomünikasyon ve telegon gibi çeşitli sanayilerde kullanılmaktadır' diye konuştu.

Heder pazarları hakkında bilgi veren Çemeniyan, 'Elektronik bilimi, disiplinlerarası bir bilim olarak elektrik enerjisinin çeşitli sanayi dallarında kullanılabilecek biçimde dönüşmesini sağlıyor. Örneğin buzdolabı ve klima gibi sektörler, hedef pazarlarımız olabilir' dedi.

Üretim birmlerinin 30 bin metrekarelik bir ortama kurulu olduğuna dikkati çeken Çemeniyan, faaliyette bulunacak fabrikanın Ortadoğu düzeyinde kendi çapında en büyük tesis olacağını ifade etti.

Suriye'de telekomünikasyon altyapı imar projesi ihalesini kazandıklarına dikakti çeken Çemeniyan, Suriye tarafı ile imzaladıkları sözleşmenin bir yıl geçerli olduğunu ve sözleşme kapsamında Suriye telekomünikasyon sisteminin tasarım, monte ve işletilmesi konusunda faaliyet yapacaklarını sözleine ekledi.