Emirkebir Teknik Üniversitesi araştırmacıları ile 8 ülkeden meslektaşları arasında iş birliği

Hindistan, Malezya, Irak, Güney Afrika, Çek ve Slovakya'dan 8 araştırmacının katılımı ile Emirkebir Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Nano Lifler Paneli'nde konuşan üniversite yetkilisi Emir Gülru, bu yıl ikincisi düzenlenen bu panelin bu yılki temasının nano lifler olduğunu dile getirdi.

2019 yılının başlarından itibaren üniversite bünyesinde faaliyet gösteren araştırmacılarla yabancı meslektaşları arasında iş birliğinin sıkılaştırıldığına işaret eden Gülru, hem araştırma ve hem sanayi alanında İranlı ve yabancı araştırmarın birbiri ile iletişimlerinin güçlenmesi için çalıştıklarını açıkladı.

Bu araştırmacıların iyi bir iş geçmişine sahip olduklarını ve deneyimşi araştırmacılar sayıldığını kaydeden Gülru, yapılan projelerin birer İranlı ve yabancı araştırmarı tarafından oluşturulduğunu ve projeleri detskelediklerini söyledi.