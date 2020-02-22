70. Berlin Film Festivali'nde İran filmleri ödül için yarışacak

Son yıllarda bu festivalde iyi performans gösteren İran sineması, 1974'teki Söhrab Şehid Salis'in yönettiği Cansız Doğa için aldığı Gümüş Ayı ve Asger Ferhadi'nin 2011 yılı Bir Ayrılık filmi nedeniyle kazandığı Altın Ayı ödüllerinden sonra bu yıl da en iyi ödüller için iyi bir deneyim kazanmıştır.

Çocuk ve Ergenler dalında Mesud Bahşi'nin yönettiği Yelda, Peyam Hüseyni'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Uçurtmalar filmi ile Mehyar Mandigar'ın yönetmeni olduğu Kanatlı Beyaz At filmi diğer filmlerle yarışacak

Ayrıca Nadir Saiver'in yönettiği, Sevil Şirgir, Nadir Mehdilu, Nasır Haşimi ve Tara Ağacani'nin rol aldığı Namu isimli uzun metrajlı film, forum bölümünde, Mumamed Resulev'in yönettiği Şeytan Yoktur filmi, yarışma kategorisinde jürinin oyunu almak için mücadele edecek.

Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenen 70. Uluslararası Berlin Festivali (Berlinale) Kanadalı yönetmen Phlippe Falardeau’nun "My Salinger Year" adlı filminir gösterimiyle başladı.

Festivalde bu yıl 71 ülkeden yaklaşık 340 film gösterilecek.

Yarışma bölümünde de 18 ülkeden 18 film "Altın Ayı" için yarışacak.

Festivalde ödüller 29 Şubat'ta sahiplerini bulacak.