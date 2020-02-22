2 İranlı jimnastikçi Avustralya Dünya Jimnastik Şampiyonası'da birer gümüş madalya kazandı

Finalde yarşan Said Rıza Keyha 15.033 puanla ikinci olmayı başardı. Bu dalda ABD ve Japonya temsilcileri sırasıyla ilk ve üçüncü oldu.

Öte yandan diğer jimnastikçimiz Mehdi Ahmed Küheni de gümüş madalya kazanmayı başardı.

Finallerde yarışan Ahmed Küheni 14.500 puanla ikinci olarak ülkemiz adına ikinci gümüş madalyayı boynuna taktı. Bu kategoride de Almanya ve Mısır jimanstikçileri sırasıyla ilk ve üçüncü sırada yer aldı.

Avustralya'da düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ön eleme turu olarak düzenlenmektedir.

Rıza Hayırhah'ın teknik direktörlüğünü yapotığı İran Milli Jimnastik Takımı'nda Keyha ile Ahmed Küheni'nin yanı sıra Abdullah Camii de yer alıyor.