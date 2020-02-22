İran-Türkiye sınırı açıktır

İRNA'ya konuşan Bazergan Gümrük Genel Müdürü Sadık Namdar, 'Maku Sağlık ve Tedavi Kurumu personeli gece gündüz yolcuları sağlık kontrolünden geçiriyor ve bu tür kontroller, sınır öteki tarafında da uygulanmaktadır' diye belirtti.

Korona virüsünün yayılmasına karşı özel önlemlerin Gürbulak Sınır Kapısı'nda uygulandığını ifade eden Namdar, 'Türkiye'ye İran sınırından geçmek isteyenler bir doktor ve üç hemşire tarafından muayene ve kontrol edilmektedir' diye konuştu.

Sağlık kontrollerinin İran ve Türkiye'nin mutabakatı ile yapıldığına dikkati çeken Namdar, yolcu ve tır taşımacığının bu kontroller sayesinde sınırsız şekilde devam ettiğini özlerine ekledi.

Bazargan Gümrük Kapısı, İran'ın Türkiye sınırında yer Alan Batı Azerbaycan ilinde günde 24 saat çalışan üç sınır kapısından biridir. Aynı zamanda İran’ın Avrupa ülkelerine açılan penceresi olarak Batı Azerbaycan ilinin kuzeybatısındaki Maku'ya Bazargan şehrinden bir kilometre uzaklıktadır.

Batı Azerbaycan İli, Türkiye, Irak ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile 960 kilometre ortak sınıra sahip.