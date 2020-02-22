İran korona virüsünü önleme gücüne sahip

Euronews'a konuşan Yezdanpenah, İran'ın korona virüsü ile mücadele alanındaki imkanları ve yaptırımların etkisine işaret ederek, 'Net olarak yaptıırmların bu virüsün önlenmesi veya tedavisindeki rolü hakkında bilgim yoktur. Ancak korona virüsünü tedavi etmek veya yayılmasının önüne geçmek için gerekli olan ekipmanların yaptırımlarla bağlantılı değildir' dedi.

Bu virüsüe karşı koymak için maskeye ihtiyaç duyulduğunu ve bunun da ambargolarla ilintili olmadığını belirten Yezdanpenah, gerekli ekipmanların çok da ileri teknolojili olmadığını açıkladı.

İran'da korona virüsünün önlenmesi için yeterki kadar imkan ve olanakların bulunduğunun altını çizen İranlı araştırmacı, 'Korona virüsünü tedavi edebilecek ilaçların bulunması kısa vadede mümkün değildir. Bu hastalığı tedavi etmek için bugüne kadar kesin bir ilaç üretilmedi, ancak hastalığa yakalananların sadece yüzde ikisi hayatını kaybediyor.'

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 361 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti. İran'da da bu virüsten bugüne kadar 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.