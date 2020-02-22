Korona virüsü ile mücadelede Çin'den İran'a destek mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sözcü Şuan yaptığı açıklamada, 'İran'la bu virüsün tamamen kontrol altına alınması için iş birliği yapacağız' diye konuştu.

Korona virüsü ile mücadelede İran'la iş birliği yapmanın ve iki ülke halklarının sağlığının önemli olduğunun altını çizen Şuang, korona virüsü ile mücadelede Tahran'la Pekin'in aynı safta yer aldığını ifade etti.

İran hükümeti ile halkının korona virüsünün ortaya çıktığı zaman Çin halkının yanında yer aldıklarına değinen Çinli yetkili, 'İran Dışişleri Bakanı Zarif, bu alanda Çin'i destekleyen ilk dışişleri bakanıydı. İran bu konuda Çin'e büyük yardımlarda bulundu' değerlendirmesinde bulundu.

Şuang ayrıca İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun son verilerine gör bugüne kadar koroa virüsünün bulaştığı 77 bin 767 kişiden 76 bin 268 kişi Çin vatandaşıdır. Bunlardan aralarında 2345 Çinlinin bulunduğu 2360 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.