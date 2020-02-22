Müslümanlarla Hristiyanlar, İsrail tehlikesine karşı mücadele etmeli

Beyrut'ta İRNA muhabirine konuşan Zu, 'İsrail ve Doğu ile Batı'daki müttefikleri, İran ve müslümanlardan korkulur gibi bir algı yaratmak istiyorlar ve bizim de buna iyi tepki göstermediğimiz kanaatindeyim. Tel Aviv yetkilileri ile medyası, bu konuda bize saldırıyor ve biz de müslüman ve Hristiyanlar olarak bu saldırılara karşılık vrmeliyiz' diye konuştu.

Müslümanlarla Hristiyanların dünya toplumunun yarısından fazlasını oluşturduğuna dikkati çeken Zu, 'Bizim diyalog ortamı ile kültürel ve siyasi birlik ortamını oluşturmak için üzerimize düşen sorumluluklarımız var' diye ekledi.