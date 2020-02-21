21 Şub 2020 23:41
Journalist ID: 1942
News Code: 83685071
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Zarif ve BM Genel Sekreteri Afganistan’daki son durumu inceledi

Zarif ve BM Genel Sekreteri Afganistan’daki son durumu inceledi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarifi BM Genel Sekreteri Antonio Guetteres ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Zarif ve BM Genel Sekreteri yaptığı telefon görüşmesinde Aafganistan’daki son durumu incelediler.

Zarif ve Guterres geçen günlerde Münih Güvenlik Konferansında da bir görüşme gerçekleştirmişti.

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