Musevi: İran’ın FATF kara listesinde yer alması siyasi bir uygulamadır

Musevi yaptığı açıklamada kara para aklama ve terörizme mali destek iddiaların hiçbir zaman İran’a yapışamayacağını söyledi.

Musevi yaptığı açıklamada, İran’ın iki seneden beri kara para aklama ve terörizme mali destek kanunlarının tamamını uyguladığını belirterek, ‘’Uluslararası araçların meziyetleri olduğu gibi noksan kısımları da olduğunu ve tüm bu çabalara rağmen İran’ın kara listeye alınması gerçekleşmiştir. ‘’ dedi.

Bu olayın uluslararası mekanizmada Amerika, Arabistan ve Siyonist rejim tarafından yapılan siyasi olaylardan olduğunu ifade eden Musevi, ‘’Arabistan terörizmin Merkez Bankası olarak ve Siyonist rejimin de terörist bir devlet olarak tüm dünyada terörizmi desteklemektedirler fakat şeffaf davranan

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF), terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mali reformları tamamlamadığı gerekçesiyle İran'ı gri listeden kara listeye aldığını duyurdu.

FAFT'tan yapılan açıklamada, İran'ın, finans sistemindeki stratejik açıkları gidermek üzere Haziran 2016'da uygulamayı taahhüt ettiği reformları içeren eylem planını yerine getirmediğinden, "Önlem Çağrısı Gerektiren Yüksek Riskli Yetki Sahası" statüsüne alındığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın, Palermo Sözleşmesi ve Terör Finansmanını Önleme Sözleşmesi'nde ortaya konulan FAFT standartlarını uygulamaya geçirmediği belirtildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012