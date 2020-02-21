Bakan Koca: Koronaviris’le mücadelede İran’ın yanındayız

Bakan Koca, düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran'da yeni tip koronavirüsün görülmesinin ardından dün geceden itibaren, bu ülkeden Türkiye'ye gelen bütün yolcuların pasaport kontrolünden önce sağlık personelinin kontrolünden geçirildiğini ve hastalık belirtisi olanların sınırdan içeri alınmadığını bildirdi.

hastalığın komşu ülke İran'da görülmesinin önemli bir gelişme olduğunu bu haber üzerine Koronavirüs Bilim Kurulunun dün ve bugün İran gündemiyle iki toplantı yaptığını belirten Koca, "Durumu çok yakından takip ediyoruz. Ayrıca İran makamlarıyla ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla görüşmeleri de gerçekleştirdik." dedi.

Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile bir saat süren telefon görüşmesi yaptığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm imkanlarıyla İran halkının yanında olduğunu kendisine ifade ettiğini bildirdi.

Nemeki'nin, İran'da 18 koronavirüs vakası olduğu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verdiğini aktaran Koca, şöyle konuştu: "Bu süreci özellikle şeffaf götürmek istediklerini de ifade ettiler. Ben de Türkiye olarak, hem yardım malzemesi anlamında tıbbi maske ve elbise, özellikle yeni geliştirdiğimiz yerli tanı kiti dahil olmak üzere, yardım etmeye hazır olduğumuzu ve 26 kişiden oluşan ve bu süreci neredeyse her gün bir araya gelerek, sağlıklı götürmeye çalışan Bilim Kurulumuzun varlığını ve bu çerçevede istenirse bir bilim heyetinin destek vermeye hazır olduğunu ifade ettim. Bu anlamda özellikle çok teşekkür ettiler. Bu süreci birlikte yakın iş birliği, iletişimle götürmemizin faydalı olacağını, hem bakan yardımcımın hem kendileri de İran'dan bir bakan yardımcısı arkadaşla yakın ilişki içinde olunması sağlandı. Bizler de bakanlar olarak, belli aralıklarla bu süreci yakın takip etmek noktasında konuşmuş olduk. Hastalığın Kum kenti ve çevresinde görüldüğünü ifade ettiler. Diğer bölgelerde özellikle sınırımıza yakın Tebriz ve Batı bölgesinde görülmediğini, Tahran ve bir iki eyalette daha benzer vakanın olduğunu ama bu vakaların da Kum kenti temaslı olduğunu özellikle ifade ettiler. Burada görülen vakaların da kaynak olarak Çin olduğunu, Çin'e gidip gelenlerle temas sonrası bu enfeksiyonun, salgının oluştuğunu ifade ettiler."

Fahrettin Koca, İran sağlık bakanına bu mücadelede her şekilde yardımcı olma niyetlerini beyan ettiğini belirterek, "İranla özellikle bu dönemde kara hudut kapılarımızın, Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy, Hakkari Esendere ve buna ilave olarak Iğdır'dan özerk Nahçıvan bölgesine açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda tedbirlerimizi daha da genişleterek aldığımızı ifade ettim." diye konuştu.

Özellikle sınır kapılarında, valilikler ve sağlık teşkilatının bu noktada zaten daha önce bilgilendirildiğini ve eğitimlerin de bu süreçte tamamlandığını anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Biz bu hudut kapılarımızda 24 saat sağlık personeli bulunduruyoruz. Dün geceden itibaren İran'dan gelen bütün yolcuları pasaport kontrolünden önce olmak üzere sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçirmeye başladı. Dünden bu yana özellikle hasta olan, ateşi olan veya öksürük, burun akıntısı, hapşırık, halsizlik, solunum sıkıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk. Bu muayeneleri herkese mutlak yapmayı ve bu süreçte ülke içerisinde de adres ve iletişim bilgileri olmayan kişiyi de almamayı... Yani her birine bir kart doldurulup, hem iletişim ve adres bilgilerini almayı, Kum kenti veya son 14 günde Kum kentine uğramış kişileri de bu süreçte almayı düşünmediğimizi de ifade ettik."

Koca, İranlı yolculardan sağlıklı olduklarını belirtir bir resmi bir belge talepleri olduğunu belirterek, "Bu talebimiz uygun görüldü, pazar akşamından itibaren devreye girmiş olacak. Bütün bunlara, bu belgeye rağmen yine 24 saat sağlık ekibimiz herkesi yine sağlık kontrolünden geçirerek uygulamamıza devam etmiş olacağız." dedi.

Sınır kapılarında yolculara, İngilizce ve Türkçe broşürler dağıtıldığını hatırlatan Koca, buna Farsça bilgilendirme broşürlerinin de bugünden itibaren eklendiğini bildirdi.

İran Sağlık Bakanı ile görüşmelerinde özellikle bu süreçte Kum kentinden gelenlerin özellikle ülkeye girişinin yapılmaması konusundaki hassasiyetin altını çizerek iki ülke arasındaki iş birliğini sürdüreceklerini ifade ettiklerini de dile getirdi.

Hastalığın İran'da yeni ortaya çıkan bir durum olduğunu ve gelecek günlerdeki hastalığın seyrini takip ettiklerini belirten Koca, "Buradaki seyir giderek farklılaşır, diğer bölgelere yayılım içinde olur ve bu anlamda sayı artarsa o durumda da bizim başka tedbirler, karşılıklı iletişim ve iş birliği içinde olmak kaydıyla almamız gerekebilir. Bu noktada da temkinliyiz, hazırlıklıyız, yapılması, alınması gereken bir karar gerektiğinde her an bunu yetkililerle görüşerek alma noktasında müdahalemiz olur." şeklinde konuştu.

Koca, İran'dan gelmek isteyen Türk vatandaşlara ilişkin bir soru üzerine "Bu arada hasta olup, sınırdan gelen Türk vatandaşımız olursa, sınırdan içeri yapılmaz demiştim, İranlı vatandaşlar için söylemiştim. Eğer Türk vatandaşımız ise her şekilde hangi tedbirlerle, nasıl almamız gerektiğini Bilim Kurulunun önerisiyle üzerimize düşeni yapma noktasında gayret içerisinde oluruz, yalnız bırakmayız." yanıtını verdi.

Bu konuda bir talep olup olmadığına ilişkin soruyu üzerine Koca, şu an bir talep bulunmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında sadece İranlıların değil herkesin, Afganistanlı, Pakistanlı gelirse de bu sağlık muayenesi sonrasında ülkeye alınacağını kaydetti.

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2012