İslami Şura Meclis seçimlerinde oy verme süresi uzatıldı

Ülke genelinde Türkiye saati ile 07.30'da başlayan ve 17.30'da sona ereceği duyurulan oy verme işleminin 19.30'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca ihtiyaç görülmesi halinde bu sürenin 23.30'a kadar da uzatılabileceği belirtildi.

11. Dönem Meclis seçimleri ve 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için oy verme işlemi Türkiye saati ile 7.30'da başlamıştı. Ülkede 57 milyon 918 bin kayıtlı seçmen, 290 sandalyenin bulunduğu Meclis'teki milletvekillerini belirlemek için 208 seçim bölgesindeki 55 bin noktada oyunu kullanabilecek.

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2012