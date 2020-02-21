21 Şub 2020 20:02
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News Code: 83684716
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İslami Şura Meclis seçimlerinde oy verme süresi uzatıldı

İslami Şura Meclis seçimlerinde oy verme süresi uzatıldı

Tahran, IRNA- İçişleri Bakanlığına bağlı Seçim Merkezi, 11. Dönem Meclis seçimlerinde oy verme süresini iki saat uzattı.

Ülke genelinde Türkiye saati ile  07.30'da başlayan ve 17.30'da sona ereceği duyurulan oy verme işleminin 19.30'a kadar uzatıldığı açıklandı. 

Açıklamada ayrıca ihtiyaç görülmesi halinde bu sürenin 23.30'a kadar da uzatılabileceği belirtildi.

11. Dönem Meclis seçimleri ve 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için oy verme işlemi Türkiye saati ile 7.30'da başlamıştı. Ülkede 57 milyon 918 bin kayıtlı seçmen, 290 sandalyenin bulunduğu Meclis'teki milletvekillerini belirlemek için 208 seçim bölgesindeki 55 bin noktada oyunu kullanabilecek.

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2012

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