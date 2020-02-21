Hollanda: İran ile aramızda iyi birliktelik vardır

İsfahan’da ziyarette bulunan Belock, İsfahan Valisi ile yaptığı görüşmede iki ülkenin dünya politikasında etkilendiğini ve bunun da ilişkileri etkilediğini belirterek, iki ülkenin ekonomik, üretim ve turizm alanında işbirliğini geliştirebileceklerini söyledi.

Belock, bölgede gerginliklerin azaltılması ile İran ile ilişkilerin artmasına şahit olunmasını temenni ederek, iki ülkenin tarım alanındaki ilişkilerinin gelişebileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşeceklerini ifade eden Belock, bu görüşmelerde ilişkilerin gelişmesi yönünde konuşmalar yapılacağını söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı görüşme sonrası İsfahan tarihi mekanlarını ziyaret etti.

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2012