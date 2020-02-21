21 Şub 2020 18:35
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News Code: 83684568
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Hollanda: İran ile aramızda iyi birliktelik vardır

Hollanda: İran ile aramızda iyi birliktelik vardır

İsfahan, IRNA- Hollanda Dışişleri Bakanı Steph Belock, ülkesi ve İran halkı arasında iyi birliktelik olduğunu ve bu kapasitenin iki ülke irtibatının gelişmesi için kullanılabileceğini söyledi.

İsfahan’da ziyarette bulunan Belock, İsfahan Valisi ile yaptığı görüşmede iki ülkenin dünya politikasında etkilendiğini ve bunun da ilişkileri etkilediğini belirterek, iki ülkenin ekonomik, üretim ve turizm alanında işbirliğini geliştirebileceklerini söyledi.

Belock, bölgede gerginliklerin azaltılması ile İran ile ilişkilerin artmasına şahit olunmasını temenni ederek, iki ülkenin tarım alanındaki ilişkilerinin gelişebileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşeceklerini ifade eden Belock, bu görüşmelerde ilişkilerin gelişmesi yönünde konuşmalar yapılacağını söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı görüşme sonrası İsfahan tarihi mekanlarını ziyaret etti.

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2012

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