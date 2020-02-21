Cihanpur: Koronavirüs’ün bulaştığı kişi sayısı 13 kişiye ulaştı

Cihanpur, yaptığı açıklamada, Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ifade etti.

Cihanpur, geçen günlerde binlerce kişinin klinikler ve sağlık merkezlerine başvurarak, bunların içinde 13 kişinin daha Koronabvirüs taşıdığı ve bu kişilerin ya Kum kenti mukimi olduğu vya geçen günlerde bu kenti ziyaret ettiklerini söyledi.

Cihanpur, yeni vakalardan 7’sinin Kum kenti, 4’ünün Tahran ve ikisinin de Gilan ilinden olduğunu söyledi.

Daha önce Kum kentinde çarşamba günü solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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2012