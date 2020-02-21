Musevi: Amerika, İran’da demokrasi ve halkın katılımından korkuyor

Amerika’nın İranlı bazı yetkililer özelikle Anayasa’yı Koruyucular Konseyi üyeleri aleyhine uygulanan ambargoya tepki gösteren Musevi, ‘’83 milyon İran vatandaşına ambargo, ekonomik terörizm ve azami baskı uygulayanlar umutsuzluğa kapılarak seçim kurumları hedef almaktadır ve bu onların İran’da demokrasi ve halkın katılımından nedenli korktuklarını gösteriyor. ‘’ dedi.

Bu uygulamaların Amerika’nın azami baskı politikasının hezimetinden başka bir şey olmadığını ifade eden Musevi, ‘’İran devleti, milleti ve İslam Cumhuriyetinin tüm kurumları ne size, ne aşağılık ve delice ambargolarınıza bir değer vermemekte ve güçlü şekilde aydınlık geleceğine ilerlemektedir. ‘’ dedi.

İran’ın stratejisinin azami baskı karşısında azami direniş olduğunu ifade eden Musevi, ‘’Amerikalılar sonunda İran milletli iradesi karşısında boyun eğecektir ve İran halkı karşısında ambargo yerine saygı ile konuşmayı öğrenecekler. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012