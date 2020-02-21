Hatemi, Cemaran Hüseyniyesinde oyunu kullandı

Hatemi, Cemaran Hüseyniyesinde 11. İslami Şura Meclisi ve 5. Dönem Uzmanlar Meclisi Ara Seçimleri ile ilgili oyunu kullandı.

11. İslami Şura Meclisi milletvekili seçimleri ve 5. Uzmanla Meclisi Ara Seçimler, İran genelinde bu sabah başladı.

Seçimlerde 7 binden fazla aday 290 kişilik İslami Şura Meclisi Milletvekilliği için yarışacaktır. Her bir koltuk için 24 aday yarışmaktadır.

Sabah 08:00’de başlayan ve 18’e kadar sürecek 11. Dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin 55 bin şubede ve 208 seçim bölgesinde yapılacak ve seçimlerin yapılması için bir milyondan fazla kişi çalışmaktadır.

Şeçimler için 13 Şubat'ta başlayan propaganda süreci dün sabah 08.00'de sona erdi. Seçimde ilk oyunu kullanabilecek seçmen sayısının 2 milyon 931 bin 716 kişi olduğu açıklandı.İran yasalarına göre 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar, seçimlerde oy kullanabiliyor.

29 milyon 39 bin erkek ve 28 milyon 879 bin kadının seçmen olarak oy kullanabileceği bu seçimlerde İran Anayasasası'nın 64. maddesine göre Zerdüşlti ve Yahudiler birer milletvekili, Asuri ve Keldani Hristiyanlar toplam bir milletvekili ve Güney ve Kuzey Ermeniler ise birer milletvekili çıkarabiliyor.

İran'da İslami Şura Meclisi milletvekili seçimleri her 4 yılda bir düzenleniyor. 11. İslami Şura Meclis dönemi 22 Mayıs 2020'de resmen göreve başlayacak.

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2012