11. İslami Şura Meclisi milletvekili seçimleri başladı

İslami Şura Meclisinin 290 sandalyası içi İran genelinde 7 binden aday yarıştı.

Dün sabah tamamlanan propagandalarda adaylar halka kendilerini tanıtma ve programlarını açıklama fırsatı buldular.

İran İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani Fezli dün yaptığı açıklamada 11. Dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin 55 bin şubede ve 208 seçim bölgesinde yapılacağı ve seçimlerin yapılması için bir milyona yakın kişin faaliyette bulunacaklarını söyledi.

Seçim hazırlıklarının Mayıs 2019’den başladığını ifade eden Fezli, bakanlığın seçimlerin yapılması için bazı kurumlarla beraber çalıştığını söyledi.

Seçimde ilk oyunu kullanabilecek seçmen sayısının 2 milyon 931 bin kişi olduğu açıklandı.

İran yasalarına göre 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar, seçimlerde oy kullanabiliyor.

29 milyon 39 bin erkek ve 28 milyon 879 bin kadının seçmen olarak oy kullanabileceği bu seçimlerde İran Anayasasası'nın 64. maddesine göre Zerdüşlti ve Yahudiler birer milletvekili, Asuri ve Keldani Hristiyanlar toplam bir milletvekili ve Güney ve Kuzey Ermeniler ise birer milletvekili çıkarabiliyor.

İran'da İslami Şura Meclisi milletvekili seçimleri her 4 yılda bir düzenleniyor. 11. İslami Şura Meclis dönemi 22 Mayıs 2020'de resmen göreve başlayacak.

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