Zarif: Cuma günü, İranlıların aynı kadarı paylaştığı inancının devamı günüdür

İnstagram’da açıklamada bulunan Zarif, ‘’ Tüm bu yıllar boyunca ben tüm İran’ı savunmak zorundaydım, hatta milli menfaatleri gerektiği gibi algılamayanları ve dünyayı olduğu gibi görmeyenleri, hatta beni ve meslektaşlarımı incitenleri de savunmak zorunaydım.’’ diye yazdı.

Zarif, ‘’Her İranlıyı ambargolar karşısındaki savunduğumda, İran’ın meşru savunma gücünü savunmak için dünyanın her tarafına gittiğimde, İran aleyhinde olanların savaşlarını boşa çıkarmak için dünya ile konuşmak için her fırsatı değerlendirirken İran’ın hepimizi farklılıklarımızla ve mesafelerimizle kucaklayan vatanımız olarak gördüm. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Defalarca uzaktan İran’a bakanlarla görüştüm, algılayacağımızdan fazla bizim kadrimizi aynı olarak görüyorlar. Zulüm karşısına teslim olmamak İran kültürünün armağanıdır, bu güzel silah yıllardır İran’ı korumuştur. Cuma gününün mesajı İranlıların ahde vefalarına sadık olmaları, barışa barışla, saygıya saygıyla cevap verdiklerini fakat teslim olmadıkları mesajıdır. ‘’ diye yazdı.

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2012