21 Şub 2020 00:21
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News Code: 83682825
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İran Sağlık Bakanı: İran’da Koronavirüs hastalığına yakalananların kesin sayısı 5 kişidir

İran Sağlık Bakanı: İran’da Koronavirüs hastalığına yakalananların kesin sayısı 5 kişidir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Said Nemeki, İran’da koronavirüse yakalananların sayısının 5 kişi olduğunu bunların ikisinin vefat ettiğini, ikisinin hastanede tedavi altında olduğu ve birinin de Erak kentinden Kum kentine giden bir doktor olduğunu söyledi.

Koronavirüs ile mücadele için oluşturulan Merkezin toplantısı sonrası açıklamada bulunan Nemeki, yaklaşık 24 kişinin de Koeonnavirüs şüphesi ile hastanede olduğunu bunların testlerin devam ettiğini ve test sonuçları sonrasında durumlarının bildirileceğini söyledi.

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu. 

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ruhani'nin talimatıyla oluşturulan Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezine Sağlık, İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile Silahlı Kuvvetler temsilcisinin katılacağını belirtti. 

Rebii, hükümetin salgınla mücadele için tüm kapasitesiyle gerekli önlemleri alacağını belirterek, halka Sağlık Bakanlığı ile iş birliği ve tavsiyelere uyma çağrısında bulundu. 

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2012

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