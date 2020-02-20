İran Sağlık Bakanı: İran’da Koronavirüs hastalığına yakalananların kesin sayısı 5 kişidir

Koronavirüs ile mücadele için oluşturulan Merkezin toplantısı sonrası açıklamada bulunan Nemeki, yaklaşık 24 kişinin de Koeonnavirüs şüphesi ile hastanede olduğunu bunların testlerin devam ettiğini ve test sonuçları sonrasında durumlarının bildirileceğini söyledi.

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ruhani'nin talimatıyla oluşturulan Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezine Sağlık, İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile Silahlı Kuvvetler temsilcisinin katılacağını belirtti.

Rebii, hükümetin salgınla mücadele için tüm kapasitesiyle gerekli önlemleri alacağını belirterek, halka Sağlık Bakanlığı ile iş birliği ve tavsiyelere uyma çağrısında bulundu.

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2012