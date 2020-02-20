Garipabadi ve OPEC Genel Sekreteri görüştü

Taraflar görüşmede Çin’de Korona virüsü yayılması sonrası petrol piyasalarındaki son durumu incelediler.

Taraflar ayrıca OPEC’in petrol piyasalarına kalıcı istikrara yardım ve üreticilerle tüketiciler arasında karşılıklı menfaatlerin temini hususlarında görüştüler.

Barkindo görüşmede mevcut şartlarda OPEC üyeleri ve diğer üreticiler arasında istişarelerin devamına vurgu yaptı.

Garipabadi de İran aleyhine uygulanan yasa dışı petrol ambargosunu reddederek, İran’ın kendi menfaatleri yönündeki haklarını kullanmasına vurgu yaptı.

OPEC bakanlar toplantısı iki hafta sona Viyana’da düzenlenecektir.

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2012