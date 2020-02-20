20 Şub 2020 18:00
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News Code: 83682579
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Garipabadi ve OPEC Genel Sekreteri görüştü

Garipabadi ve OPEC Genel Sekreteri görüştü

Londra, IRNA- İran’ın Viyana’daki uluslararası kurumlar nezdinde ki daimi büyükelçisi Kazım Garipabadi, OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo ile görüştü.

Taraflar görüşmede Çin’de Korona virüsü yayılması sonrası petrol piyasalarındaki son durumu incelediler.

Taraflar ayrıca OPEC’in petrol piyasalarına kalıcı istikrara yardım ve üreticilerle tüketiciler arasında karşılıklı menfaatlerin temini hususlarında görüştüler.

Barkindo görüşmede mevcut şartlarda OPEC üyeleri ve diğer üreticiler arasında istişarelerin devamına vurgu yaptı.

Garipabadi de İran aleyhine uygulanan yasa dışı petrol ambargosunu reddederek, İran’ın kendi menfaatleri yönündeki haklarını kullanmasına vurgu yaptı.

OPEC bakanlar toplantısı iki hafta sona Viyana’da düzenlenecektir.

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2012

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