Musevi: Seçimler, İran halkının sesidir

Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın son 40 sene zarfındaki bağımsızlık, güç ve güvenliğin seçim sandıklarından oluştuğunu söyledi.

Musevi, ‘’ Seçimler halkın sesidir ve yaklaşık her sene bir kez düzenlenen seçim veya referandum bölgenin demokrasi tecrübesinde eşsiz bir örnektir. ‘’ dedi.

Musevi, kendi kaderlerini belirlemenin İranlılar için zati bir hak olduğunu belirterek, son 40 senedeki bağımsızlık, güç ve güvenliğin de oy sandıklarından elde edildiğini söyledi.

11. İslami Şura Meclisi ve 5. Uzmanlar Meclisi Ara Seçimleri yarın İran genelinde düzenlenecektir.

Seçimde ilk oyunu kullanabilecek seçmen sayısının 2 milyon 931 bin kişi olduğu açıklandı.

İran yasalarına göre 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar, seçimlerde oy kullanabiliyor.

29 milyon 39 bin erkek ve 28 milyon 879 bin kadının seçmen olarak oy kullanabileceği bu seçimlerde İran Anayasasası'nın 64. maddesine göre Zerdüşlti ve Yahudiler birer milletvekili, Asuri ve Keldani Hristiyanlar toplam bir milletvekili ve Güney ve Kuzey Ermeniler ise birer milletvekili çıkarabiliyor.

İran'da İslami Şura Meclisi milletvekili seçimleri her 4 yılda bir düzenleniyor. 11. İslami Şura Meclis dönemi 22 Mayıs 2020'de resmen göreve başlayacak.

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2012