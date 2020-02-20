İran futbolu Asya ikincisi ve dünyada 33. sırada

Uluslararası Futbol Federasyonu ( FIFA) en son sıralamasında İran futbol takımının Asya’da ikinci ve dünya’da 33. Sırada yer aldığı bildirildi.

Açıklamada son bir ay içinde milli karşılaşmaların olmadığı belirtilerek sıralamanın bir önceki ayla aynı olduğu ifade edildi.

Sıralamada İran 1489 puan ile Japonya sonrası yer almaktadır. İran’dan sonra Güney Kore, Avustralya, Katar ve Arabistan yer almaktadır.

Dünya sıralamasında Belçika birinci, Fansa ve Brezilya’da ikinci ve üçüncü sırada yer almaktalar.

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2012