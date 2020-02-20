20 Şub 2020 17:08
Journalist ID: 1942
News Code: 83682543
0 Persons

İran futbolu Asya ikincisi ve dünyada 33. sırada

İran futbolu Asya ikincisi ve dünyada 33. sırada

Tahran, IRNA- İran Futbolu dünya’da 33. ve Asya kıtasında ikinci sırada yer almaktadır.

Uluslararası Futbol Federasyonu ( FIFA) en son sıralamasında İran futbol takımının Asya’da ikinci ve dünya’da 33. Sırada yer aldığı bildirildi.

Açıklamada son bir ay içinde milli karşılaşmaların olmadığı belirtilerek sıralamanın bir önceki ayla aynı olduğu ifade edildi.

Sıralamada İran 1489 puan ile Japonya sonrası yer almaktadır. İran’dan sonra Güney Kore, Avustralya, Katar ve Arabistan yer almaktadır.

Dünya sıralamasında Belçika birinci, Fansa ve Brezilya’da ikinci ve üçüncü sırada yer almaktalar.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 0 =