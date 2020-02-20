20 Şub 2020 17:00
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News Code: 83682534
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Yabancı turistlerin Erdebil ilini ziyareti 10 ayda yüzde 14 arttı

Yabancı turistlerin Erdebil ilini ziyareti 10 ayda yüzde 14 arttı

Erdebil, IRNA- Erdebil ili Kültürel, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü Nadir Fellahi, bu sene Erdbil iline gelen yabancı turist sayısının yılın ilk 10 ayıda (21 Mart 2019-21 Ocak 2020 ) bir önceki yıla göre yüzde 14 arttığını söyledi.

Fellahi yaptığı açıklamada geçen sene bu süre zarfında 527 bin 347 yabancı turistin Bilesevar sınırından ile giriş yaptığını bu rakamın bu sene 610 bin 836’ye arttığını söyledi.

Fellahi, Nevruz’da turist sayısında artış beklediklerini belirterek, ili ziyaret eden yabancı turistlerin çoğunu sağlık hizmeti almak isteyen Azeri turistlerden olduğunu söyledi.

Erdebil ili çok köklü tarihi nedeniyle müze ve hazineler gibi birçok eşsiz tarihi eseri barındırıyor. Erdebil Şehir Müzesi'nin de içinde bulunduğu Şeyf Safyettin Erdebili Türbesi bunların başında yer alıyor.

Erdebil ilinde 8 müze bulunuyor. Bunların bir kısmı il merkezi dışında Nemin, Nir, Halhal ve Meşginşehr gibi ilçelerdedir.

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2012

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