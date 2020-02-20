İran, 125 kg serbest güreş ile olimpiyatlara katılacaktır

Dünya Güreş Birliğinin bildirdiğine göre Özbekistan ve Suriye güreşçilerinin Kazakistan karşılaşmalarında alınan doping öneklerinin pozitif çıkması sonrası Tokyo Olimpiyat kontenjanının İranlı serbest güreşçi Yedollah Mohebbi’ye verildiği bildirildi.

Şu ana kadar İran serbest güreş takımı 57 kg’de Rıza Etri, 86 kg’de Hasan Yazdani ve 125 Kg’de Yedollah Mohebbi ile olimpiyatlara katılma kontenjanı kazanmıştır.

65, 74, 97 sikletlerinin seçimleri gelecek günlerde ve haftalarda belirlenecektir.

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2012