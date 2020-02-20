Ruhani: İran halkı devrimin ilk günleri gibi düşmanın komploları karşısında direnmekte

Ruhani, evinde ziyaret ettiği İran-Irak savaşında gazi olan Resul Seccad ve ailesi ile yaptığı görüşmede bu konuyu dile getirdi.

Ruhani, İran halkı ve savaşçılarının 8 yıllık kutsal savunma dönemdeki fedakarlık ve korkusuzluğuna işaretle, ‘’Bu ekonomik savaşta da İran halkı bu kadar ağır baskıya dayanmakta ve devrimin ilk günlerindeki gibi düşmanın komploları karşısında durmaktadır. ‘’ dedi.

Resul Seccad, Kerbela 5 operasyonunda Saddam güçlerinin kimyasal saldırısı sonucu gazilik mertebesine ulaştı.

İran-Irak savaşında Saddam güçlerin batılı ülkelerden temin ettiği kimyasal silahlarla İran’ın onbinlerce sivil ve askeri hayatını kaybetti veya gazilik mertebesine ulaştı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012