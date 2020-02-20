Azeri Satranç ustası Kaspiyen Satranç Şampiyonu oldu

Turnuvada İranlı sporcu Areş Tahbaz 7.5 puan ile ikinci olurken Ermenistan ve İran’dan iki satranç ustası 7 puan ile üçüncü oldular.

1800 puan altındaki kategoride İran’dan Mesut Reşidi 8 puan ile birinci oldu. Bu kategoride ikincillik ve üçüncülük de İranlı oyuncuların oldu.

14 yaş altı oyunlarda Azerbaycan’dan İbrahim Bakırov 8 puan ile birinci olurken İranlı oyuncular ikinci ile beşinci sıralarda yer aldılar.

18. Kaspiyen Satranç Rekabetleri 904 satranç oyuncusunun katılımı ile Cuma gününden itibaren Reşt kentinde 3 dalda devam etti. Karşılaşmalara İran, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkmenistan, Türkiye ve Irak’tan sporcular katılmaktaydı.

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2012