Musevi: Avusturya ve Hollanda Dışişleri Bakanları İran’ı ziyaret edecekler

Musevi yaptığı açıklamada, Musevi yaptığı açıklamada iki Avrupalı Bakanla ikili ilişkilerin yanında en önemli uluslararası ve bölgesel konuların gündeme geleceğini ve İran’ın Avrupa ülkelerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili taahhütlerini yerine getirmediğine dair eleştirilerinin gündeme geleceğini bildirdi.

Musevi, görüşmelerde Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazının güvenliğinin bölge ülkelerinin işbirliği ile mümkün olacağı konusuna da vurgu yapılacağını söyledi.

Diğer taraftan Avusturya Dışişleri Bakannı Aleksande Shalenberg, Alman meslektaşı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında Cumartesi ve Pazar günleri İran’ı ziyaret edeceğini bildiri.

Shalenberg, ziyaretinde Avrupa ülkelerinin KOEP ile ilgili mesajını İran’a ileteceği belirtti.

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