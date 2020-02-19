İranlı halterciler Asya ikincisi oldu

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 6 günden beri devam eden karşılaşmalarda İran gençler takımı 641 puan ile ikinci olurken, Özbekistan 694 puan ile birinci ve Arabistan 615 puan ile 3. Oldu.

İranlı gençler 4 altın, 10 gümüş ve 5 bronz kazanarak madalya sıralamasında 3. oldu. Bu bölümde Kazakistan 20 altın, 2 gümüş ve 6 bronz ile birinci ve Hindistan’ın 7 altın, iki bronz ile ikinci oldu.

Yıldızlar bölümünde İran 305 puan ile 4. Sırada, Özbekistan 738 puan ile birinci, Tayvan 689 puan ile ikinci ve Hindistan 321 puan ile üçüncü oldu.

İran’ın yıldızlar takımının 3 madalya, 7 gümüş ve iki bronz ile üçüncü sırada yer aldı.

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2012