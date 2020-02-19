19 Şub 2020 21:51
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News Code: 83681669
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İran, baraj yapımında dünya sıralamasında 3. Sırada

İran, baraj yapımında dünya sıralamasında 3. Sırada

Tahran, IRNA- İran Su Kaynaklarını Yönetme Firması Genel Müdürü Mohammad Hac Resuliha, İran’ı baraj yapımında dünya sıralamasında 3. Olduğunu söyledi.

Resuliha yaptığı açıklamada İran’da baraj yapımının arttığını belirterek, ambargoların olmaması durumunda İran’ın bu konuda dünya birincisi bile olabileceğini söyledi.

Dünyanın 15 ülkesinde İranlı uzmanların büyük barajlar yaptığını ifade eden Resuliha, devrim öncesinde İran’da 19 baraj olduğunu bu rakamı devrim sonrası 185’e yükseldiğini söyledi.

Resuliha ülkede devrim öncesi 600 bin hektar sulama şebekesi olduğunu bu rakamın devrim sonrasında 2 milyon 40 bin hektara yükseldiğini söyledi.

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2012

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