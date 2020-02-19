İran, Rusya, Suriye e Irak’ın terörizmle ilgili oturumu düzenlendi

İran’ın Bağdat Askeri Ataşesi Mustafa Moradiyan yaptığı açıklamada oturumda 4 ülke arasında terörizmle mücadele için son koordinasyonları yapıldığını ve toplantıda ülkeler arasında özellikle Irak ve Suriye’de terörizmin kökeninin kazımasına kadar koordinasyon ve işbirliğin devamına vurgu yapıldığını söyledi.

Moradiyan, 4 ülke arasında oluşan terörist karşıtı bilgi paylaşım merkezinin faaliyetleri çerçevesinde terörizmle mücadele ve Irak ile Suriye’de birçok terörist merkezi hedef alınmasında önemli rolü olduğunu söyledi.

Moradiyan, İran’ın merkez ile Irak ve Suriye’deki teröristlerin yok edilmesi için yakın ve etkili işbirliğine sahip olduğunu ifade etti.

Merkez 4 seneden beri Bağdat’ta faaliyet göstermektedir ve düzenlenen sürekli toplantılarla bu 4 ülke arasında terörizmle mücadele konusunda bilgi paylaşımı gerçekleşmektedir.

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2012