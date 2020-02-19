Asya Gençler Halter Şampiyonası'nda İranlı gençler ikişer altın ve gümüş daha kazandı

+109 kg'de yarışan Ayet Şerifi ile Rıza Hasanpur, kaldırdıkları halterler ile ikişer gümüş ve madalya sahibi oldular.

Ayet Şerifi koparmada 170, silkmede 202 ve toplamda 372 kg halteri kaldırarak birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Diğer haltercimiz Rıza Hasanpur koparmada 161, silkmede 203 ve toplamda 364 kg halteri kaldırarak birer altın ve gümüş madalya kazanmayı başardı.

Asya Gençler Halter Şampiyonası 9-19 Şubat tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te düzenlenmektedir.