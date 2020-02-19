İtalyan vatandaşı İran'da müslüman oldu

Daha önce Hristiyan olan Adriano Nolini, Hz. Muhammed'in öğretilerine bağlı olduğunu ve 14 Masum'u kabul ettiğini açıklayarak, İslam dini benimsediğini ifade etti.

Nolini'nin Gürganlı bir kadınlar evlenmek istediği de belirtildi.

İran'ın Hazar Denizi'nin güneydoğu kıyısında yer alan Gürgan merkezli Gülistan ili, 1.9 milyonluk nüfusu ile dini ve etnik açıdan geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Şii ve Sünni müslümanların yanı sıra Hristiyan ve Yahudi azınlığın yaşadığı Gülistan'da Türkmen, Türk, Kazak, Sistani vb. birçok etnik yaşamaktadır.