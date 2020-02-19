19 Şub 2020 15:55
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News Code: 83681256
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İranlı yetkili:

İran-Türkiye ilişkileri iyi düzeydedir

İran-Türkiye ilişkileri iyi düzeydedir

Meşhed, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Kuzeydoğu Temsilciliği Başkanı Muhammed Beheşti Münferid, İran ve Türkiye ilişkilerinin uygun bir düzey ve konumda olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosu Fatih Topçu ile bir araya gelen Behelti Münferid, 'Her yıl İran'dan milyonlarca turist Türkiye'yi ziyaret ediyor, oysa Türkiye'den Meşhed ve İran'a gelen turist sayısı, Türkiye'ye giden İranlı turist sayısına karşı çok düşük miktardadır' dedi.

Her hafta Türk Havayolları'nın Meşhed HJavalimanı'a uçuş gerçekleştirdiği kaydeden Beheşti Münferid, 'İmam Rıza Türbesi'nin Meşhed'de bulunmasına rağmen, şehrimizde Türk turist sayısı çok azdır. İran ve Türkiye sağlık turizmi sektöründe iyi konumdalar ve bölgenin başat iki ülkesidir. Bu nedenle sağlık turizmi konusundaki bilgi ve deneyim paylaşımını bekliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin kapasitesine değinen Dışişleri Bakanlığı Kuzeydoğu Temsilciliği Başkanı Behelti Münferid, Meşhed'in Türkiye'nin bazı şehirleri ile kardeş şehir protokolü imzaladıklarını ve Türk yatırımcıları Meşhed'de yatırım yapmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosu Fatih Topçu da bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler bugüne kadar iyi düzeyini korumuş ve bundan sonra da daha da ilerlemesini bekliyoruz' dedi.

Meşhed'de bulunan İmam Gazzali Türbesi'nin Türk turistler için büyük önem taşdığına değinen Topçu, İran'da yapılacak milletvekili seçimlerine işaret ederek, İran için barış, huzur ve sağlık istediklerini dile getirdi.

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