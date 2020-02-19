İran hava sahası, uçuşlar için güvenlidir

Hürmüzgan Havalimanları yeni Genel Müdürü tanıtım töreninde konuşan Emir Mukri, 'İran'da 95 bin kilometre uzunluğundaki 140'dan fazla hava rotasıgüvenlidir' dedi.

Bir yıl öncesinden ABD öncülüğünde bazı ülkelerin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nde İran hava sahası üzerinden geçen uçuş rotalarının değiştirilmesi için çaba gösterdiklerine tanık olduklarına değinen İran Havalimanları ve Hava Taşımacılığı Şirketi Genel Müdürü Siyavuş Emir Mukri, 'Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin yaşanan kaza, bu ülkelerin eline bahane vermiş ve yurt dışı havayolu şirketlerinin İran hava sahasını kullanma oranlarında düşüş yaşanmıştır, ancak bu şirketler yavaş yavaş İran hava sahasını tekrar kullanmaya başlamışlardır' diye ekledi.