İran, Salgın Merkezi tarafından afet bilgi alışverişinin hızlandırılmasına vurgu yaptı

İRNA’ya konuşan Purmuhammedi, İslamabad'da düzenlenen Salgın Merkezinde iki günlük bir kriz yönetimi konferansı oturum sırasında yaptığı açıklamada, 'Asya Pasifik Kalkınma Afet Yönetimi Bilgi Merkezi, İran merkezli Asya ve Pasifik'te Birleşmiş Milletler Sosyo-

Ekonomik Kalkınma Komisyonu'na bağlıdır’ diye belirtti.

’Salgın Guvernörler Kurulu toplantısı, geçmiş performansı ve gelecek planlarını planlayan ve onaylayan yıllık bir toplantıdır. Bugünkü toplantıya, salgın merkezinin yaklaşık 60 ülkesinden uzman ekipler ve uzmanlar da katıldı ve amacı, felaketleri yönetmek ve diğer üye ülkelerle etkili ve hızlı bir şekilde bilgi alışverişini sağlamaktır’ ifadesini kullanan İranlı yetkili, ’İran, Salgın Merkez'in aktif bir üyesidir ve doğal afet kontrolü konusunda geniş deneyime sahiptir. Kriz yönetimi yaklaşımlarının lideri olarak bilgi ve tecrübemizi diğer ülkelerle paylaşmaya hazırız’ diye ekledi