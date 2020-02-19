İran'dan yurt dışına 1775 ton şifalı bitki ihracatı yapıldı

Tahran'ın güneybatısında yer alan Merkezi ilinin merkezi Erak'ta düzenlenen bir törende konuşan Behzadi, 'En çok ihracat yaptığımız ülke 653 ton ile Irak, en az da 20 kşlogram ile İsviçre oldu' diye konuştu.

Behzadi ayrıca 22 çeşit şifalı bitki türünün ihracatından 570 milton dolar gelir elde ettiklerini kaydetti.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Yardımcılığı Teknoloji Geliştirme Komitesi Sekreteri Muhammedhasan Usare, ülkede 2700 türden fazla şifalı bitki üretildiğini açıkladı.

“2008 yılında ülkede şifalı bitkilerden neredeyse 134 ürün üretildi ve şu anda 2700'den fazla ürünümüz var” diyen Usare, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), geleneksel tıbbı temel alan halk sağlığının önemini vurgulamaktadır.' diye belirtti.

Usare ayrıca İran'ın yalnızca ülkede yetişen yerli bitkilerin kullanımındaki ana merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Şifalı birkiler sektörünün İran'daki kapasitesine değinen Usare, 'Dünyada şifalı bitkiler bazlı sağlıklı ürünler ve üretimlere gösterilen ilgiye göre, şifali bitkiler sektörü İran'da da gözalıcı bir artış yaşamışır. Bu alanda dünyada yüzlerce milyar dolarlık mali geliri olan bir ticareti oluşturan parfümler ve esans çeşitleri, ilaç ürünleri ve bitki bazlı onlarca diğer ürün vardır ve Dünya Bankası'nın öngörülerine göre, şifali bitkiler sektörü gelecekte daha da gelişecektir' diye belirtti.

İran'ın şifalı bitkiler alanındaki geniş doğal potansiyeline değinen Usare, İran'ın dünyada endemik bitkiler alanında esas merkezlerden biri olduğunu kaydetti.

Usare 2008 yılında İran'da yaklaşık 134 bitki bazli ürünün tespit edildiğini ve şu anda bu sayının 2700 organik ürün ve geleneksel tıp ürününe ulaştığını sözlerine ekledi.