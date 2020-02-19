İran IŞİD'e karşı mücadelede özverili hizmetler yaptı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi ile bir araya gelen Kerim Ahmed Esadhan, İran’ın ve Irak'ın dünya Şii merkezinin iki ana ülkesi olarak IŞİD'in terör eylemlerinin hedefi olduğunu ve işlenen suçların faillerinin kovuşturularak yasal merciler tarafından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

’Gözetimimiz altındaki çalışanlar Iraklı yetkililerin iş birliği ile Irak^taki IŞİD ile ilgili suçlarla ilişkin belgeleri topluyorlar’diyen Esadhan, İranlı yetkililerle tanışmak ve Tahran'ın terörle mücadele ve IŞİD'e karşı mücadele deneyiminden faydalanmak için ilgi gösterdiğine değinerek, ‘Maalesef buluşmaya hevesli olduğum karakterlerden biri artık aramızda olmayan Şehit General Kasım Süleymani'ydi’ açıklamasında bulundu.

Esadhan ayrıca dini hoşgörü yasalarının iki bin beş yüz yıl öncesinden Kiroş yazısında yazıldığına atıfta bulunarak, bu yasaların Batı'da doğduğunu düşünmediğini ifade etti.

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İŞİD ile mücadele eden gönüllülerin manevi desteklerinin toplşanmasında Irak Şii otoritesinin ve özellikle Ayetullah Ali Sistani'nin rolü olduğuna işaret ederek, bu yaklaşımın etkilerinin sadece teorik alanla sınırlı olmadığını düşüğndüğünü ve bunu teröristlere karşı mücadele ve cihat cephesinde Irak'taki "Haşdi Şabi’nin dini otorite temelinde oluşumu alanında saydıklarını söyledi..

ABD'nin Şehit General Süleymani ve Ebumehdi Mühendis'i şehit etmesi suçunu kınayan Mescidi, İran’ın sürekli barış ve güvenlik çağrısında bulunmakta olduğunu ve ABD’nin mevcut duruma yaklaşımının bölgede kriz ve güvensizlik yaratmaktan başka bir sonucu olmayacağının altını çizdi.