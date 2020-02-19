19 Şub 2020 13:43
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News Code: 83680933
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Dışişleri Bakanı Zarif:

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) konusunda İran'ı destekledi

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) konusunda İran'ı destekledi

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kısaca FATF adı ile bilinen Mali Eylem Görev Gücü toplantısında Türkiye dahil birçok ülkenin İran'ın yanında saf tuttuğunu belirterek, 'Bize terörist deyip bu toplantının işlevselliğini bozan ABD ve İsrail, dünyanın en büyük terörist rejimleridir. ABD İran'a karşı evham ve yalandan başka bir şey söylemiyor' dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısının çıkışında gezetecilerin sorularını yanıtlayan ve İran'ın ABD'nin ekonomik terörü ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Zarif, 'Bu ekonomik terör de ABD'de bir grubun her zaman İran hakkında yalan söylediği için oluşturulan evhamdan kaynaklanıyor' diye konuştu.

Ambargoların uygulanmasından sonra bu grubun ABD yönetimine İran hükümetinin iki üç ay içinde dağılacağını söylediklerini belirten Zarif, ''Hala Pompeo gibi cahil biri, Trump'a İran hükümetinin birkaç ay içinde dağılabileceğini söylüyor. Biz onun yanıldığını ve halkın hükümeti desteklediğini ve maksimum baskı politikasının sonuçsuz kaldığını biliyoruz' açıklamasını yaptı.

Halkın dış politika alanında katılım göstermesinin etkilerine işaret eden Zarif, 'Ben dış politikada meslektaşlarımdan ambargolara karşı durmaları için çabalarının artırılmasını ve ABD'yi müzakere masasına getirtmek mecburiyetinde bırakmalarını istiyorum. Bu müzakere de ABD'nin terkettiği masa değil, P5+1 grubu ile yapılacak müzakeredir' diye ekledi.

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