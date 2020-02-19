19 Şub 2020 15:14
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News Code: 83680811
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İran'da yayınlanan bilimsel dergiler, bölge ülkeleri arasında üçüncü sırada

İran'da yayınlanan bilimsel dergiler, bölge ülkeleri arasında üçüncü sırada

Tahran, İRNA- Nema portalının yeni yayınlandığı raporuna göre, Web of Sience indeksi etki katsayısına sahip 36 İran dergisinin bulunduğu ve İran'ın 60 dergiye sahip Türkiye ve 39 dergisi bulunan BAE'dan sonra üçüncü sırada yer aldığı açıklandı.

İran Bilgi Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü'nün (IRANDAK) raporunda, İran'ın 2019 yılında dünyadaki bilim, teknoloji ve inovasyondaki yeri, İran dergilerinin dünya değerlendirme sistemlerindeki yeri başlığı altında yayınlandı.
 Ayrıca bu raporda İran'da yayınların sayıları ve bu sistemler üzerindeki etkisinin yıllık eğilimi ile birlikte bölgedeki ülkelerle karşılaştırmalı tabloları da rapor edilmektedir. Web of science ve Scopus veri tabanlarında yer alma, dergi etki katsayısı, atıf puanı, Snape endeksi ve Scimgo yayın sıralamaları bu raporun başlıklarıdır.

Dergilerin sayısının 20. yüzyılın ikinci yarısında artışıyla, bilim adamları geçerliliklerini ve kalitelerini değerlendirmek için önlemler geliştirmeye çalıştı. Bu nedenle nicel ve nitel önlemler geliştirildi ve daha sonra bu önlemlere dayanarak yayınların geçerliliğini ve kalitesini değerlendirmek için dünya sistemleri geliştirildi.
Web of Science Citation Index ve Scopus, dergilerin  kalitesini ve güvenilirliğini ölçen ilk sistemlerdir. Bir derginin bu veri tabanlarında yer alması, bir kalite düzeyini gösterir, ancak son on yılda diğer bilimsel kurumlar bunun için bir çerçeve tasarlamaya çalışıyorlar.

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